Женщины изучают SMM, мужчины — Python. После карантина они собираются сменить работу

Сегодня люди готовы платить за учебу, чтобы поменять профессию или начать подрабатывать из дома

Пандемия коронавируса обрушила многие рынки: производство, туризм, общепит, но есть отрасли, которые растут в это время. Например, онлайн-образование в тренде наряду с сервисами доставки, онлайн-кинотеатрами и приложениями для видеоконференций. Представители площадок, предлагающих курсы, опрошенные ТАСС, говорят, что россияне, перешедшие на удаленку или оставшиеся не у дел из-за карантина, пошли учиться новому. Разобрались, чему и с какой целью. Тренд №1. IT-специальности

По данным школы "Яндекс.Практикум", где обучают IТ-специалистов, с середины марта вырос спрос на образовательные программы на 30–40%. Чаще пользователи выбирают курсы web-разработки и Python — это язык программирования, который позволяет работать с данными. "Спада интереса к другим специальностям нет, но есть студенты, которые прекратили обучение из-за сложной финансовой ситуации. Но другие, наоборот, писали, что были вынуждены закрыть бизнес и теперь рассматривают обучение как возможность получить работу в скором времени", — уточняют в пресс-службе "Яндекса". "Мы наблюдаем рост в сегменте обучения программированию для взрослых примерно на 30%", — подсчитал Александр Никитин, гендиректор образовательного портала GeekBrains. Павел Астафуров, руководитель сервиса SkillFacatory, говорит, что Data Science (подготовка аналитиков данных) выросло по числу студентов на 45%. "Прежде всего за счет длительных программ — 9–12 месяцев, которые позволяют получить полноценную профессию с нуля. Продажа таких курсов увеличились на 60%. Прирост на навыковые курсы — короткие программы — есть, но ниже", — говорит он. В онлайн-университете "Нетология" отмечают в числе растущих курсов профессию тестировщика — это специалист, который ищет проблемы в новом оборудовании или программах. Еще в тренде разработка игр и гейм-дизайн. "Максимальный спрос сейчас на эти профессии. Здесь количество запросов выросло на 30% за несколько недель", — говорит Дмитрий Крутов, основатель онлайн-университета Skillbox.

Стоит ли изучать Рython, web-разработку и создание игр? HeadHunter регулярно составляет рейтинги самых востребованных IT-специальностей, где аналитики данных (те, кто работает с Рython) в первой десятке. К тому же этот язык изучают не только для того, чтобы уйти в программисты. Журналистам, которые работают с данными, или, скажем, социологам он помогает искать информацию и систематизировать ее не вручную, а с помощью создания конкретной задачи в программе. Web-разработка считается самым простым направлением для входа в программирование. Узнать больше, какие IТ-профессии востребованы и какие навыки нужны разработчикам, можно в нашем подробном разборе. Вкратце: программисты и разработчики любого профиля входят в число профессий будущего. А индустрия мобильных игр и для ПК в прошлом году выросла на 7,2%. Тренд №2. Дизайн "Сейчас количество студентов, которые обучаются дизайну, увеличилось примерно на 10%", — продолжает Александр Никитин из GeekBrains. В SkillFacatory направление web-дизайна выросло на 30%. "Причем направление для нас новое, в нем мало специализаций и навыковых курсов. Зато у нас совсем нет спроса на курс дизайна, который предполагает смешанный формат обучения — часть онлайн и часть офлайн", — объясняет Павел Астафуров. Дизайнеры находятся в конце десятки востребованных профессий в сфере маркетинга, рекламы и PR в Москве и Санкт-Петербурге, по данным hh.ru, зато они могут работать удаленно, сегодня это важнее, чем когда бы то ни было. Тренд №3. Одни хотят открыть бизнес на дому… "Всплеск интереса произошел в те дни, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Многих отправили по домам или в неоплачиваемые отпуска, кого-то сократили — все ищут возможности подработки", — объясняет спрос на программы для предпринимателей Дарья Алиева, руководитель Академии для малого бизнеса Bizzon.

"Один из хитов — онлайн-курс "Бизнес мечты", где мы учим, как из хобби сделать бизнес. Количество заявок по сравнению с февралем выросло в 2,4 раза. А спрос на мастер-классы "Бизнес на дому" — здесь речь о том, как запустить бизнес, не выходя из дома, — вырос в 6,5 раза", — добавляет она. …другие — закрыть. Или понять, что делать "В то же время растет спрос на курсы на тему банкротства среди предпринимателей", — отмечает Анастасия Боровская, директор Русской школы управления. "Чего не было уже давно, — уточняет она. — Еще актуальны управленческие тематики: все руководители хотят услышать, что стоит делать здесь и сейчас". Тренд №4. Учатся SMM и вести блоги, чтобы работать удаленно Вести аккаунты в соцсетях учат как на платных, так и на бесплатных курсах. "Люди видят в этом направлении быстрый способ переквалифицироваться и получать доход в условиях удаленной работы, — объясняет Татьяна Семкина, проректор по учебной работе университета "Синергия". — Например, из всех поступивших на бесплатное допобразование профессию менеджера социальных сетей выбрали 40,9%". "У нас за последние две недели марта наибольшим спросом пользовались платные и бесплатные курсы по интернет-маркетингу, SMM, таргетированной рекламе, ведению Instagram", — говорит Марианна Снигирева, исполнительный директор "Нетологии". Тренд №5. Учатся наводить красоту (но, пожалуй, зря)

"В феврале у нас рос спрос на следующие направления: курсы по ламинированию и наращиванию ресниц, работа с Excel, SMM, в марте люди еще начали активно искать видеоуроки по живописи", — говорит Александр Альхов, основатель courseburg.ru( это сервис для выбора курсов допобразования). "Самое печальное, что научиться ламинированию и наращиванию ресниц по видеоурокам проблематично. Да просто не представляю, как можно обучаться этому дома. Хотя предлагаются курсы, где преподаватель отправляет с курьером набор расходников, на которых можно тренироваться", — удивляется Альхов. Тренд №6. Мужчин среди "карантинных студентов" больше Но это прежде всего касается курсов по программированию и бизнеса. "Больше половины студентов, купивших наши курсы, — это мужчины, их около 65%", — говорит Александр Никитин. В феврале бизнесу на дому и как сделать бизнес из хобби обучались в основном женщины — 65–75% в зависимости от курса. "А сейчас растет доля мужчин — их стало на 15–20% больше", — сообщила Дарья Алиева. "Мужчины — 70%, женщины — 30%", — рассказывает об аудитории слушателей IТ-специальностей Павел Астафуров. Женщин, например, больше на курсах дизайна и маркетинга, добавляет Александр Никитин. "79% из поступивших на курс SMM — женщины", — уточняет Татьяна Семкина. Тренд №7. Среди учеников много людей за тридцать "Средний возраст слушателей, которые присоединились к нам в марте, — 32–35 лет. Еще мы открыли ряд бесплатных программ дополнительного образования для взрослых, на них уже пришли люди и старше 40 лет", — продолжает Татьяна Семкина.

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"Среди пользователей курсов стало больше людей в возрасте 45–54 года — прирост 104%. Аудитория 35–44 года выросла на 80%", — говорит Марианна Снигирева. Большинство новых студентов — из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России. На IT-специальности идут люди помоложе. "Наша аудитория не изменилась — это люди в возрасте 25–35 лет, которые имеют высшее образование, но по разным причинам хотят сменить сферу деятельности или получить более высокооплачиваемую профессию", — объясняет Дмитрий Крутов. "Средний возраст обучающихся — 30 лет, женщины моложе мужчин примерно на два года. Самые молодые среди новых студентов — дизайнеры: в среднем 28 лет", — посчитал Александр Никитин. Тренд 8. Учатся навыкам, не связанным с основной работой Многие пошли учиться новому, потому что хотят сменить профессию, как было сказано выше. Но все же этот тренд — обучение навыкам, не связанным с текущей работой, — не только "карантинный". Россияне и в прошлом году предпочитали не "прокачивать" себя для текущего работодателя, а учиться чему-то совсем другому. Чаще всего получают допобразование специалисты сферы искусства и массмедиа, IT, автобизнеса, высший менеджмент и юристы. Автор текста спросила своих подписчиков в Facebook, чему они учатся на карантине. Знакомые из массмедиа, диджитал-сферы и топ-менеджмента действительно сейчас учатся или хотят начать. "Подписался на курс по 3D Graphics Design в University of London через Courserа", — рассказывает блогер Виталий Штыбин. "Начала слушать курс для видеоблогеров на Skillset. Скорее для того, чтобы посмотреть, насколько хороша платформа", — говорит Ирина Силантьева, журналист. "Я бесплатно начал проходить дата-аналитику в "Яндекс.Практикуме" еще до кризиса, но вот сейчас активизировался", — добавляет Алексей Новичков, руководитель студии инфографики в ТАСС.

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