Женщины изучают SMM, мужчины — Python. После карантина они собираются сменить работу

Пандемия коронавируса обрушила многие рынки: производство, туризм, общепит, но есть отрасли, которые растут в это время. Например, онлайн-образование в тренде наряду с сервисами доставки, онлайн-кинотеатрами и приложениями для видеоконференций. Представители площадок, предлагающих курсы, опрошенные ТАСС, говорят, что россияне, перешедшие на удаленку или оставшиеся не у дел из-за карантина, пошли учиться новому. Разобрались, чему и с какой целью.
Тренд №1. IT-специальности
По данным школы "Яндекс.Практикум", где обучают IТ-специалистов, с середины марта вырос спрос на образовательные программы на 30–40%. Чаще пользователи выбирают курсы web-разработки и Python — это язык программирования, который позволяет работать с данными. "Спада интереса к другим специальностям нет, но есть студенты, которые прекратили обучение из-за сложной финансовой ситуации. Но другие, наоборот, писали, что были вынуждены закрыть бизнес и теперь рассматривают обучение как возможность получить работу в скором времени", — уточняют в пресс-службе "Яндекса".
"Мы наблюдаем рост в сегменте обучения программированию для взрослых примерно на 30%", — подсчитал Александр Никитин, гендиректор образовательного портала GeekBrains. Павел Астафуров, руководитель сервиса SkillFacatory, говорит, что Data Science (подготовка аналитиков данных) выросло по числу студентов на 45%. "Прежде всего за счет длительных программ — 9–12 месяцев, которые позволяют получить полноценную профессию с нуля. Продажа таких курсов увеличились на 60%. Прирост на навыковые курсы — короткие программы — есть, но ниже", — говорит он. В онлайн-университете "Нетология" отмечают в числе растущих курсов профессию тестировщика — это специалист, который ищет проблемы в новом оборудовании или программах.
Еще в тренде разработка игр и гейм-дизайн. "Максимальный спрос сейчас на эти профессии. Здесь количество запросов выросло на 30% за несколько недель", — говорит Дмитрий Крутов, основатель онлайн-университета Skillbox.
Стоит ли изучать Рython, web-разработку и создание игр? HeadHunter регулярно составляет рейтинги самых востребованных IT-специальностей, где аналитики данных (те, кто работает с Рython) в первой десятке. К тому же этот язык изучают не только для того, чтобы уйти в программисты. Журналистам, которые работают с данными, или, скажем, социологам он помогает искать информацию и систематизировать ее не вручную, а с помощью создания конкретной задачи в программе. Web-разработка считается самым простым направлением для входа в программирование. Узнать больше, какие IТ-профессии востребованы и какие навыки нужны разработчикам, можно в нашем подробном разборе. Вкратце: программисты и разработчики любого профиля входят в число профессий будущего. А индустрия мобильных игр и для ПК в прошлом году выросла на 7,2%.
Тренд №2. Дизайн
"Сейчас количество студентов, которые обучаются дизайну, увеличилось примерно на 10%", — продолжает Александр Никитин из GeekBrains. В SkillFacatory направление web-дизайна выросло на 30%. "Причем направление для нас новое, в нем мало специализаций и навыковых курсов. Зато у нас совсем нет спроса на курс дизайна, который предполагает смешанный формат обучения — часть онлайн и часть офлайн", — объясняет Павел Астафуров.
Дизайнеры находятся в конце десятки востребованных профессий в сфере маркетинга, рекламы и PR в Москве и Санкт-Петербурге, по данным hh.ru, зато они могут работать удаленно, сегодня это важнее, чем когда бы то ни было.
Тренд №3. Одни хотят открыть бизнес на дому…
"Всплеск интереса произошел в те дни, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Многих отправили по домам или в неоплачиваемые отпуска, кого-то сократили — все ищут возможности подработки", — объясняет спрос на программы для предпринимателей Дарья Алиева, руководитель Академии для малого бизнеса Bizzon.
"Один из хитов — онлайн-курс "Бизнес мечты", где мы учим, как из хобби сделать бизнес. Количество заявок по сравнению с февралем выросло в 2,4 раза. А спрос на мастер-классы "Бизнес на дому" — здесь речь о том, как запустить бизнес, не выходя из дома, — вырос в 6,5 раза", — добавляет она.
…другие — закрыть. Или понять, что делать
"В то же время растет спрос на курсы на тему банкротства среди предпринимателей", — отмечает Анастасия Боровская, директор Русской школы управления.
"Чего не было уже давно, — уточняет она. — Еще актуальны управленческие тематики: все руководители хотят услышать, что стоит делать здесь и сейчас".
Тренд №4. Учатся SMM и вести блоги, чтобы работать удаленно
Вести аккаунты в соцсетях учат как на платных, так и на бесплатных курсах.
"Люди видят в этом направлении быстрый способ переквалифицироваться и получать доход в условиях удаленной работы, — объясняет Татьяна Семкина, проректор по учебной работе университета "Синергия". — Например, из всех поступивших на бесплатное допобразование профессию менеджера социальных сетей выбрали 40,9%".
"У нас за последние две недели марта наибольшим спросом пользовались платные и бесплатные курсы по интернет-маркетингу, SMM, таргетированной рекламе, ведению Instagram", — говорит Марианна Снигирева, исполнительный директор "Нетологии".
Тренд №5. Учатся наводить красоту (но, пожалуй, зря)
"В феврале у нас рос спрос на следующие направления: курсы по ламинированию и наращиванию ресниц, работа с Excel, SMM, в марте люди еще начали активно искать видеоуроки по живописи", — говорит Александр Альхов, основатель courseburg.ru( это сервис для выбора курсов допобразования).
"Самое печальное, что научиться ламинированию и наращиванию ресниц по видеоурокам проблематично. Да просто не представляю, как можно обучаться этому дома. Хотя предлагаются курсы, где преподаватель отправляет с курьером набор расходников, на которых можно тренироваться", — удивляется Альхов.
Тренд №6. Мужчин среди "карантинных студентов" больше
Но это прежде всего касается курсов по программированию и бизнеса.
"Больше половины студентов, купивших наши курсы, — это мужчины, их около 65%", — говорит Александр Никитин.
В феврале бизнесу на дому и как сделать бизнес из хобби обучались в основном женщины — 65–75% в зависимости от курса. "А сейчас растет доля мужчин — их стало на 15–20% больше", — сообщила Дарья Алиева.
"Мужчины — 70%, женщины — 30%", — рассказывает об аудитории слушателей IТ-специальностей Павел Астафуров.
Женщин, например, больше на курсах дизайна и маркетинга, добавляет Александр Никитин. "79% из поступивших на курс SMM — женщины", — уточняет Татьяна Семкина.
Тренд №7. Среди учеников много людей за тридцать
"Средний возраст слушателей, которые присоединились к нам в марте, — 32–35 лет. Еще мы открыли ряд бесплатных программ дополнительного образования для взрослых, на них уже пришли люди и старше 40 лет", — продолжает Татьяна Семкина.
"Среди пользователей курсов стало больше людей в возрасте 45–54 года — прирост 104%. Аудитория 35–44 года выросла на 80%", — говорит Марианна Снигирева. Большинство новых студентов — из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России.
На IT-специальности идут люди помоложе. "Наша аудитория не изменилась — это люди в возрасте 25–35 лет, которые имеют высшее образование, но по разным причинам хотят сменить сферу деятельности или получить более высокооплачиваемую профессию", — объясняет Дмитрий Крутов. "Средний возраст обучающихся — 30 лет, женщины моложе мужчин примерно на два года. Самые молодые среди новых студентов — дизайнеры: в среднем 28 лет", — посчитал Александр Никитин.
Тренд 8. Учатся навыкам, не связанным с основной работой
Многие пошли учиться новому, потому что хотят сменить профессию, как было сказано выше. Но все же этот тренд — обучение навыкам, не связанным с текущей работой, — не только "карантинный". Россияне и в прошлом году предпочитали не "прокачивать" себя для текущего работодателя, а учиться чему-то совсем другому. Чаще всего получают допобразование специалисты сферы искусства и массмедиа, IT, автобизнеса, высший менеджмент и юристы. Автор текста спросила своих подписчиков в Facebook, чему они учатся на карантине. Знакомые из массмедиа, диджитал-сферы и топ-менеджмента действительно сейчас учатся или хотят начать.
"Подписался на курс по 3D Graphics Design в University of London через Courserа", — рассказывает блогер Виталий Штыбин. "Начала слушать курс для видеоблогеров на Skillset. Скорее для того, чтобы посмотреть, насколько хороша платформа", — говорит Ирина Силантьева, журналист. "Я бесплатно начал проходить дата-аналитику в "Яндекс.Практикуме" еще до кризиса, но вот сейчас активизировался", — добавляет Алексей Новичков, руководитель студии инфографики в ТАСС.
Многие "прокачивают" навыки, которые позволят им лучше делать свою работу или понимать, как действовать сегодня, куда, скажем, вкладывать деньги. "Фонд, который я возглавляю, инвестирует в проекты, связанные с робототехникой и искусственным интеллектом. Но сейчас я изучаю классические инвестиции в акции через инвестиционные и брокерские счета. Я раньше присматривался к этому направлению, а на карантине появилось время изучить подробнее", — рассказывает Владимир Белый, руководитель фонда Alpha Robotics Venture.
"Я выбрал курс Высшей школы экономики по международным отношениям на Courserа. Прежде всего из соображений полезности для моей текущей работы, которая подразумевает сотрудничество с международными структурами — частными, государственными, некоммерческими. Время курса не учитывал, но они все очень хорошо продуманы и требуют всего два-три часа в неделю. Это время можно найти и в обычном, неудаленном режиме работы", — говорит Михаил Анисимов, менеджер ICANN по работе с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии.
Впрочем, кто-то слишком оптимистично оценил то, насколько много свободного времени получит на карантине. "Я бесплатно взял Python в Сбербанке, — говорит Александр Баулин, научный журналист, — только времени пока не хватает".
Анастасия Степанова