Генсек ООН продлил на несколько недель удаленную работу сотрудников в Нью-Йорке

ООН, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне растущего распространения коронавируса в Нью-Йорке продлил на несколько недель срок удаленной работы сотрудников штаб-квартиры. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее предполагалось, что режим удаленной работы будет действовать до 12 апреля. "Да, генеральный секретарь продлил этот срок еще на несколько недель", - сказал он.

По его данным, на данный момент заразились более 100 сотрудников ООН по всему миру.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с корр. ТАСС сообщил, что Совет Безопасности, скорее всего, будет проводить заседания в формате видеоконференций еще два месяца.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 189,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек, в том числе более тысячи - в штате Нью-Йорк.