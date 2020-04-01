{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН продлил на несколько недель удаленную работу сотрудников в Нью-Йорке

ООН, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне растущего распространения коронавируса в Нью-Йорке продлил на несколько недель срок удаленной работы сотрудников штаб-квартиры. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее предполагалось, что режим удаленной работы будет действовать до 12 апреля. "Да, генеральный секретарь продлил этот срок еще на несколько недель", - сказал он.

По его данным, на данный момент заразились более 100 сотрудников ООН по всему миру.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с корр. ТАСС сообщил, что Совет Безопасности, скорее всего, будет проводить заседания в формате видеоконференций еще два месяца.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 189,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек, в том числе более тысячи - в штате Нью-Йорк.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Антонов заявил, что недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофу с коронавирусом
Посол РФ в США назвал такой подход безответственным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС