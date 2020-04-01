Путин подписал закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

Согласно нему, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо ограничением свободы на срок до одного года. Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.