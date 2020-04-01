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Спецрейсов для возвращения граждан Израиля из России не будет

Ответственность за прибытие в Израиль является личной, уточнили в посольстве Израиля в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спецрейсы для вывоза граждан Израиля из России организовываться не будут. Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Москве, размещенном в среду на официальной странице диппредставительства в Facebook.

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"Подчеркиваем, что спецрейсы для доставки граждан Израиля из РФ организовываться не будут, - указали в диппредставительстве. - Ответственность за прибытие в Израиль является личной".

Как подчеркнули в посольстве, граждане Израиля, находящиеся на территории РФ и заинтересованные в возвращении, должны самостоятельно проверять информацию о полетах и вероятных изменениях посредством обращения в авиакомпании, а также продолжить просмотр оповещений на сайтах посольства Израиля в РФ и МИД Израиля.

Теги
РоссияИзраильПандемия коронавируса нового типа
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