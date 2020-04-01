Правительство через СМС предложило помощь россиянам, находящимся за рубежом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предложило помощь россиянам, которые находятся в других странах, в том числе финансового характера. Им разосланы соответствующие СМС-сообщения, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС, и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале. На текущий момент у нас 900 человек, которые пребывают за границей, заполнили эту форму. Правительство дало поручение об организации им финансовой помощи оперативно", - сказал он.

Во вторник правительство по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручило Минфину РФ обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в РФ, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания. Кроме того, МИД России предписано "обеспечить предоставление материальной поддержки" указанным гражданам РФ.