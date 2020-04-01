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Пандемия коронавируса нового типа
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МВД: россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции

В России фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере, отметил замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного. Об этом в среду сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов.

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"Граждане соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно. <...> В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере", - сказал он. 

Наумов рассказал, что находящихся на самоизоляции граждан, пребывающих из-за рубежа или имеющих контакты с заболевшими людьми, посещают сотрудники полиции по месту их пребывания. "С целью контроля соблюдения режима самоизоляции граждан достаточно эффективно используются средства видеонаблюдения", - добавил он.

По словам Наумова, принимаемые меры а так же увеличенная плотность нарядов полиции в общественных местах позволяет обеспечивать на должном уровне установленные режимы ограничения.

Наумов сообщил, что люди в целом с понимаем и адекватно реагируют на полицейских, которые подходят на улице и предупреждают о необходимости соблюдать режим самоизоляции, который введен для всех жителей большинства российских регионов. "Сотрудники полиции разъясняют обязанности по соблюдению мер социального дистанцирования, необходимости ношения средств индивидуальной защиты, а также сокращения периода пребывания в общественных местах", - сказал Наумов.

Он подчеркнул, что "сотрудники полиции ориентированы на максимально вежливое и культурное обращение с гражданами, особенно это касается лиц пенсионного возраста". В то же время, добавил он, с отдельными лицами, допускающими нарушение режима самоизоляции проводится необходимая профилактическая работа.

Спад преступности

МВД зафиксировало снижение количества преступлений в общественных местах на нерабочей неделе из-за введенного в большинстве регионов России режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. 

"В целом мы наблюдаем некоторое снижение преступлений, совершенных в общественных местах. Очевидно, это можно связать и с поддержанием режима самоизоляции", - сказал он.

Наумов добавил, что также снижается количество квартирных краж по сравнению с обычным периодом. Например, их число в Москве за время введения самоизоляции граждан сократилось почти на четверть. Вместе с тем он уточнил, что в целом делать выводы об изменениях в криминогенной обстановке пока преждевременно.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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