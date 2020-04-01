Эксперт рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Карантин отличается от самоизоляции более жесткими требованиями и применяется к инфицированным людям или с подозрением на инфекцию. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич.

"Самоизоляция - это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. Карантин же подразумевает более жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию. В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года и действует относительно всех прибывших из-за границы", - цитирует депутата от фракции "Единая Россия" партийный сайт.

Менделевич пояснил, что режим самоизоляции, который сейчас постепенно вводится во всех регионах России, предполагает нахождение людей в домашних условиях и сведение к минимуму внешних контактов для снижения распространения коронавирусной инфекции. Карантин же, по его словам - это предписанный врачами изоляционный режим, его обязаны соблюдать те, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, те, у кого есть пока неподтвержденные симптомы коронавируса и те, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

Менделевич отметил, что тем людям, которые трудятся на непрерывных социально значимых производствах и вынуждены ходить на работу нужно соблюдать ряд правил.

"Человек должен быть в маске, в перчатках. Расстояние между людьми желательно соблюдать в 1,5-2 метра, но никак не меньше одного метра. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором", - сказал он.

Находящимся в самоизоляции гражданам Менделевич советует максимально сократить выходы из дома даже по разрешенным причинам: делать покупки в магазине сразу на несколько дней, выходя в аптеку или медицинское учреждение, лучше за один выход совместить сразу несколько дел. "Относительно выгула домашних животных, на заметку стоит взять опыт других стран, где соседи договариваются между собой и поочередно выгуливают нескольких питомцев", - сказал Менделевич.

Парламентарий подчеркнул, что на текущий момент, когда больных не так много, применяется именно самоизоляция, так как это более мягкая мера. "Я убежден, что режим самоизоляции позволит снизить темпы развития эпидемии в нашей стране, только если оправдаются надежды правительства на нашу самодисциплину. Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая данные требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но, в первую очередь, для окружающих. Однако следует помнить, что если критический порог будет превышен, то в стране могут быть введены и карантинные меры", - резюмировал Менделевич.

В среду президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.