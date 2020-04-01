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Пандемия коронавируса нового типа

Движение пригородных поездов Керчь - Анапа - Керчь приостановят из-за коронавируса

Ограничения будут действовать до 14 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь со 2 по 14 апреля будет приостановлено из-за распространения в мире коронавируса. Об этом говорится в поправках к указу о режиме повышенной готовности в Крыму, опубликованном в среду на портале правительства республики.

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"Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь; движение пригородных поездов по территории Республики Крым ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток", - говорится в тексте.

Поправками к указу полностью ограничиваются пассажирские перевозки на морском транспорте, а также движение маломерных судов, за исключением осуществляющих деятельность, направленную для удовлетворения государственных и муниципальных нужд.

Между городами региона также приостановят автобусное и троллейбусное сообщение.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрымПандемия коронавируса нового типа
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