Движение пригородных поездов Керчь - Анапа - Керчь приостановят из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь со 2 по 14 апреля будет приостановлено из-за распространения в мире коронавируса. Об этом говорится в поправках к указу о режиме повышенной готовности в Крыму, опубликованном в среду на портале правительства республики.

"Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь; движение пригородных поездов по территории Республики Крым ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток", - говорится в тексте.

Поправками к указу полностью ограничиваются пассажирские перевозки на морском транспорте, а также движение маломерных судов, за исключением осуществляющих деятельность, направленную для удовлетворения государственных и муниципальных нужд.

Между городами региона также приостановят автобусное и троллейбусное сообщение.