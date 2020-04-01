В Пентагоне заявили о коронавирусе на находящемся в море корабле ВМС США

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Случаи инфицирования личного состава коронавирусом зафиксированы на одном из выполняющих боевые задачи в открытом море кораблей ВМС США - атомном авианосце "Theodore Roosevelt". Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне и. о. министра ВМС США Томас Модли.

"Я бы хотел подчеркнуть, что у нас развернуто сейчас [в открытом море] порядка 94 кораблей. "Тедди Рузвельт" - это единственный, на борту которого в настоящее время есть активные случаи [заражения коронавирусом]", - заявил Модли.

Он уточнил, что есть "другие корабли с активными случаями" заражения коронавирусом, но они "находятся в портах, не развернуты".

По словам исполняющего обязанности министра, "все, у кого есть симптомы, незамедлительно помещаются на карантин. <...> Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Ожидаем, что в ближайшие дни еще 2 700 человек сойдут с корабля, - сказал Модли. - Мы не можем и не будем снимать весь экипаж".

"Никто серьезно не болен и не находится в госпитале. У 93 человек выявлен коронавирус, 86 имеют симптомы, 7 - без них, - отметил он. - 593 теста отрицательны, еще 1 273 члена экипажа протестированы, результаты некоторых еще не пришли".