Пенс отметил сходство в развитии ситуации с распространением коронавируса в США и Италии

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что распространение коронавируса в США развивается отчасти так же, как в Италии. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала СNN.

Сравнивая происходящее в США в свете распространения вируса с событиями в других странах, он отметил: "Мы считаем, что сейчас, возможно, по многим причинам наиболее сопоставимой с Соединенными Штатами является Италия". Он отметил, что данное сходство учитывается при подготовке прогнозов с помощью компьютерных моделей.

Пенс выступил с утверждением, что власти Китая ранее не представили американской стороне исчерпывающей информации относительно вируса. "Ситуация у нас могла быть лучше, если бы Китай был более настроен на взаимодействие", - сказал вице-президент США.