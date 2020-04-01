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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти анализы на коронавирус теперь можно сдать только на дому

Решение приняли из-за того, что к пунктам сдачи анализов часто выстраивались очереди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приостановили возможность сдачи анализов на наличие коронавируса в стационарных и мобильных медпунктах, теперь их будут принимать только на дому по назначению врача, чтобы люди не нарушали рекомендованной дистанции, стоя в очереди перед пунктами. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе областного правительства.

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"С 1 апреля сдача биоматериала для всех желающих приостановлена, но сдать анализ можно будет на дому", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что решение принято из-за того, что к пунктам сдачи анализов зачастую выстраивались очереди. "В пунктах приема анализа резко возросло число желающих пройти тестирование. При этом приходящие к мобильным пунктам сбора люди не соблюдали необходимых мер предосторожности: приходили с симптомами ОРВИ без масок, не соблюдали дистанцию. Чтобы не провоцировать излишние контакты, было принято решение о прекращении приема", - отметили в правительстве.

Кроме того, решение принято потому, что многие граждане сдавали анализы без симптомов. "Из 1,5 тыс. анализов, проведенных без показаний [врача], не оказалось ни одного положительного результата. При этом время и ресурсы на их проведение были затрачены значительные", - отмечается в сообщении. Власти региона призвали жителей в случае подозрений на заражение или наличии симптомов вызывать врача на дом, который, при необходимости, назначит сдачу анализов.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в регионе также введен обязательный режим по самоизоляции для жителей тех населенных пунктов, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Ранее власти вводили ограничение на перемещение жителей между районами области для препятствования распространению коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции для всех, как это предусмотрено в Москве и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области ранее не вводили.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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