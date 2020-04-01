Полиция привлекла к ответственности 1250 человек, нарушивших карантин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция привлекла к административной ответственности 1250 человек, прибывших из-за рубежа в Россию и нарушивших карантин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в среду.

Как сказали в МВД, полицейские выявляют граждан, нарушивших установленные запреты и ограничения. "Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", - сообщили в МВД.

В отношении нарушителей условий карантина составлены 754 административных протокола по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 63 протокола по ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) и 433 по ст. 18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

По первой части ст. 19.4 нарушителям грозит штраф до 1 тыс. рублей, должностным лицам - от 2 до 4 тыс. рублей, по первой части ст. 19.5 - от 10 до 20 тыс. рублей для граждан и от 200 до 300 тыс. рублей для должностных лиц. Часть первая ст. 18.8 предусматривает штраф от 2 до 5 тыс. рублей с возможным административным выдворением за пределы РФ.

Как работает полиция

В МВД отметили, что полицейские в общественных местах проводят разъяснительную работу с не соблюдающими режим самоизоляции. "Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой", - добавили в министерстве.

Ранее в среду замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил журналистам, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного. Наумов рассказал, что находящихся на самоизоляции граждан, пребывающих из-за рубежа или имеющих контакты с заболевшими людьми, посещают сотрудники полиции по месту их пребывания. По словам Наумова, принимаемые меры а так же увеличенная плотность нарядов полиции в общественных местах позволяет обеспечивать на должном уровне установленные режимы ограничения. Наумов сообщил, что люди в целом с понимаем и адекватно реагируют на полицейских, которые подходят на улице и предупреждают о необходимости соблюдать режим самоизоляции, который введен для всех жителей большинства российских регионов.