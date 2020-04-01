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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции из-за коронавируса пока не ввели только шесть из 85 регионов России

Среди них Чукотка, НАО, Орловская, Тульская, Тверская и Ярославская области

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти шести из 85 регионов России пока отказались от введения режима самоизоляции или других жестких мер из-за распространения коронавируса. В остальных субъектах РФ по состоянию на вечер среды в той или иной форме введена самоизоляция или карантин, следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

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Не пошли на данную меру шесть территорий: Чукотка, Ненецкий автономный округ, Орловская, Тульская, Тверская, Ярославская области. Официальными формулировками причин, почему в этих регионах сохраняются более лояльные требования, ТАСС не располагает. При этом, например, представители орловских властей говорят, что жители ответственно относятся к уже введенным ограничениям, поэтому нет необходимости прописывать запрет на передвижение на уровне региона. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов говорил об "относительно спокойной ситуации" с распространением вируса в субъекте и рекомендовал выходить на улицу только по уважительной причине, однако обязательных ограничений введено не было.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

Однако некоторые регионы ввели усиленные меры. Так, административные границы Чечни с 5 апреля будут полностью закрыты из-за коронавируса, власти Татарстана ограничивают въезд в отдельные города и выезд из них.

В большинстве регионов режим самоизоляции объявлен для граждан всех возрастов, в Тюменской области - для людей старше 65 лет и граждан, имеющих определенные виды заболеваний. В Хабаровском крае он действует для этих же групп, а также для неработающих граждан. Власти Амурской области распространили самоизоляцию на лиц старше 65 лет, группы риска и лиц, приезжающих из других регионов страны. В Якутии объявлены ограничительные меры для конкретных населенных пунктов.

В Белгородской области изоляцию на дому должны соблюдать прибывшие из стран, где зарегистрировано заражение коронавирусом, а также контактировавшие с зараженными коронавирусной инфекцией. В Чечне, Краснодарском крае, Крыму объявлен карантин.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьТульская областьЯрославская областьЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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