Крупный бизнес окажет помощь Минздраву КБР в борьбе с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 1 апреля. /ТАСС/. Представители крупного бизнеса окажут помощь в обеспечении врачей Кабардино-Балкарии (КБР) средствами защиты в борьбе с коронавирусом, сообщили в среду в Минздраве региона.

"Представители крупного бизнеса окажут всестороннюю помощь здравоохранению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией. Казбек Коков (глава КБР) поблагодарил предпринимателей, проявивших высокую социальную ответственность в этот непростой период. Бизнесмены решили внести свой вклад в обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, халатами, респираторами, одноразовыми масками (первые комплекты прибудут в республику в ближайшее время)", - говорится в сообщении.

По инициативе главы региона будет оказана помощь и малоимущим гражданам. "В рамках акции, организованной по инициативе главы КБР Казбека Кокова, Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР совместно с предпринимателями республики окажут поддержку более 2 тыс. малоимущим семьям, которые в эти дни находятся в условиях самоизоляции в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона", - говорится в сообщении ДУМ, опубликованном в Instagram.

По данным оперативного штаба в КБР, на 1 апреля в регионе зарегистрированы восемь случаев заражения коронавирусом. В госпитале остается 21 человек, 890 человек находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, 210 человек успешно завершили карантин, у них не проявились клинические признаки коронавирусной инфекции. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.