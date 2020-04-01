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Пандемия коронавируса нового типа
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Самолет из России с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Об отправке самолета договорились в ходе телефонного разговора президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп
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Описание
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН
© Пресс-Служба постпредства РФ при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в среду в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве РФ.

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Как стало известно ТАСС из осведомленного источника в аэропорту имени Кеннеди, к разгрузке самолета могут приступить уже в 17:00 (24:00 мск). "Самолет только подрулил к площадке, где будет осуществляться разгрузка, еще даже двигатели не заглушены", - отметил этот источник.

"Самолет с российским медицинским оборудованием направлен в качестве помощи в США для содействия в борьбе с коронавирусом, - отметил в среду в Twitter первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. - Это пример солидарности в действии - совместно мы преодолеем трудности".

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 206 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,4 тыс. человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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