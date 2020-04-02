Россия и Белоруссия встретят День единения народов без праздничных мероприятий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. День единения народов России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля, на этот раз пройдет без праздничных мероприятий на фоне эпидемии коронавируса, однако, как отмечал в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, успешная работа, способствующая дальнейшему сближению двух стран, продолжается и в этих условиях.

День единения народов - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, предполагавший в том числе формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. Эти идеи получили развитие в последующие годы - 8 декабря 1999 года в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Единство на фоне эпидемии

Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия в Москве и Минске, а Рапота подводит итоги очередного года сотрудничества на специальной пресс-конференции. Однако на этот раз в планы внес коррективы коронавирус. Как рассказала ранее ТАСС помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко, из-за эпидемии планировавшиеся встречи, концерты в столицах двух стран и пресс-конференция проводиться не будут. Возможно, эти мероприятия будут перенесены на осень, но, как отметила помощник Рапоты, это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Однако практическую работу эпидемия не прервала. "Как обычно, все нормально, - указывал в интервью ТАСС в середине марта госсекретарь Союзного государства, рассказывая о результатах работы с начала 2020 года. - У нас состоялось множество разных встреч, мероприятий, совещаний, прошла совместная коллегия министерств сельского хозяйства, также проходят встречи по линии силовых структур. Сейчас работаем в том режиме, которого требует эпидемиологическая обстановка в мире".

Был принят, в том числе, бюджет Союзного государства на 2020 год, хотя заседание Высшего государственного совета пришлось пока отложить. Как отмечал Рапота, также успешно развивается кооперация предприятий РФ и Белоруссии, хотя от планов по их интеграции пришлось отказаться.

Глобальная эпидемия ставит вопрос о необходимости объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, о чем говорил российский лидер в выступлении на видеоконференции лидеров G20. Президент Белоруссии, правда, пока не считает необходимым принимать масштабные меры по предотвращению распространения вируса, однако, по информации газеты "Коммерсант", Минск запросил помощь у России в борьбе с эпидемией. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам таких обращений не поступало, однако добавил, что президент России исходит из того, что все страны в нынешней ситуации находятся "в одной лодке".

Рапота в беседах с журналистами отмечал, что Россия и Белоруссия могут эффективнее взаимодействовать в рамках Союзного государства в условиях распространения коронавируса. По его мнению, принимаемые для предотвращения распространения эпидемии меры задевают интересы сторон, поэтому необходимы контакты, чтобы снять возникающие противоречия. Рапота считает, что нанесенный коронавирусом удар по экономике почувствует и Союзное государство, ведь глобальный кризис приведет к снижению товарооборота. Эпидемия, таким образом, становится новым вызовом для укрепления единства двух стран, но народы России и Белоруссии уже успешно справлялись с возникающими перед ними трудностями.

Интеграция без понуждения

Впрочем, это не означает, что в развитии сотрудничества и кооперации нет сложных и спорных моментов. Работа над согласованием дорожных карт по развитию интеграции выявила противоречия в отношениях союзников. Российская сторона предложила Минску предпринять реальные шаги по экономической интеграции, предусматривающие сближение Москвы и Минска в сферах финансовой и налоговой политики. Следом за этим можно будет говорить о единых подходах в сфере ценообразования по таким чувствительным для Белоруссии позициям, как нефть и газ. Именно нефтяная тематика с начала нынешнего года стала камнем преткновения в продвижении интеграционной повестки.

В отсутствии окончательных договоренностей по поставкам нефти из РФ белорусская сторона увидела политический подтекст и "понуждение к интеграции". Впервые об этом в конце февраля нынешнего года заявил Лукашенко. Однако критикуя то, что в Минске кажется излишним нажимом с российской стороны, отказываться от работы по развитию интеграции белорусский лидер не намерен. В Москве согласны, что есть спорные моменты и болевые точки в отношениях, но считают, что все разногласия можно урегулировать в результате диалога.

Пока Минск и Москва спорят по энергетической тематике и вопросам будущего устройства Союзного государства, на микроуровне продолжается работа по реализации союзных программ. В этом плане, по мнению участников и кураторов проектов, дела обстоят неплохо. "Ситуация благополучная, программы и проекты реализуются вовремя. Естественно, возникают какие-то нюансы, но они не принципиальные", - отметил во время недавней поездки в Минск Рапота. Он заверил, что в текущем году сохранится достаточное финансирование, которое позволит эффективно работать.