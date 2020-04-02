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Пандемия коронавируса нового типа

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров уточнил, что пик распространения коронавируса в РФ еще не пройден
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден. Такое мнение высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

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"То, что в конце концов кончится к лету, это точно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Никифорова, пик распространения коронавируса в РФ еще не пройден. "Как минимум в середине следующей недели мы дойдем до вершины. Было бы хорошо. - отметил он. - Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ - а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится - обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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