Кадыров: Чечня с 5 апреля приостанавливает движение поездов и авиарейсы

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика с 5 апреля для борьбы с коронавирусом приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

"Сложившаяся обстановка требует введения более строгих карантинных мер. Я принял решение с 5 апреля приостановить движение через административную границу Чеченской Республики. Это касается всех видов транспорта. Также приостанавливаем прием и отправку поездов, отменяем авиарейсы", - написал Кадыров.

Исключение будет сделано для транспорта экстренных служб, а также для перевозок продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных.

"Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля, - предупредил глава Чечни. - Для победы над коронавирусом нужны решительные действия".

Кадыров также отметил, что власти оказывают помощь продуктами первой необходимости семьям, которые в этом нуждаются.