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Кадыров: Чечня с 5 апреля приостанавливает движение поездов и авиарейсы

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, запрет на перемещение коснется всех видов транспорта
Глава Чечни Рамзан Кадыров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика с 5 апреля для борьбы с коронавирусом приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

"Сложившаяся обстановка требует введения более строгих карантинных мер. Я принял решение с 5 апреля приостановить движение через административную границу Чеченской Республики. Это касается всех видов транспорта. Также приостанавливаем прием и отправку поездов, отменяем авиарейсы", - написал Кадыров.

Исключение будет сделано для транспорта экстренных служб, а также для перевозок продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных.

"Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля, - предупредил глава Чечни. - Для победы над коронавирусом нужны решительные действия".

Кадыров также отметил, что власти оказывают помощь продуктами первой необходимости семьям, которые в этом нуждаются.

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По информации на 1 апреля, в режиме самоизоляции в республике находятся более 17 тыс. человек, прибывших из разных стран и регионов, в том числе под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора - 864 человека. У 10 человек официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщали, что в Чечне в среду зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом.
В 1:05 мск добавлены подробности после второго абзаца.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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