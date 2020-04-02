СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

ТАСС, 2 апреля. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг государственная радиостанция Kan со ссылкой на заявления канцелярии министра.

По ее информации, коронавирус был диагностирован также у жены Лицмана. Отмечается, что министр продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру среды до 6 092, увеличившись за сутки на 710 человек, количество умерших достигло 25. По данным Минздрава еврейского государства, состояние 95 пациентов оценивается как тяжелое, 241 человек выздоровел.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.