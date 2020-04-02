СМИ: консул Чили в Аргентине умер от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе консул Чили в аргентинском городе Росарио Фернандо Лабра, умерли от коронавируса в Аргентине за последние сутки. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Глава МИД Чили Теодоро Рибера подтвердил смерть консула. "Мы с глубоким сожалением сообщаем о смерти нашего генерального консула в городе Росарио Фернандо Лабры. Это был безупречный дипломат, который проработал 38 лет во внешнеполитическом ведомстве", - написал он в Twitter.

По данным властей провинции Санта-Фе, в которой находится Росарио, консул вернулся в Аргентину 17 марта. Спустя три дня у него появились первые симптомы, однако за медицинской помощью он обратился только 25 марта.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в Аргентине выявлено 1 133 случая заболевания, 31 человек умер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.