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Пандемия коронавируса нового типа
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В Госдепе уверены, что РФ и США продолжат оказывать взаимную гуманитарную помощь в будущем

Ранее российский самолет Ан-124 с гуманитарной помощью прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в среду выразили уверенность в том, что РФ и США в будущем продолжат оказывать друг другу гуманитарную помощь.

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"Обе страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем", - говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в связи с прибытием в США российского самолета с медоборудованием. "Это время для совместной работы над борьбой с общим врагом, который угрожает жизням всех нас", - добавила она.

Ортэгус подчеркнула, что США привержены глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом. "Страны Группы двадцати на прошлой неделе договорились работать вместе, чтобы достичь победы над коронавирусом, и мы тесно сотрудничаем с этими и другими странами над обеспечением того, чтобы критически необходимые [медицинские] принадлежности предоставлялись тем, кто в них нуждается", - сказала Ортэгус.

Глава пресс-службы Госдепа отметила, что власти США согласились получить от РФ медицинские принадлежности, доставленные ранее российским самолетом в Нью-Йорк. "В продолжение телефонного разговора президента [США Дональда] Трампа и президента [РФ Владимира] Путина США согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ, средства личной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США", - утверждается в сообщении. На просьбу ТАСС прокомментировать эти слова в Госдепартаменте пока не ответили.

Российский самолет Ан-124 прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди ранее в среду. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,7 тыс. человек.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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