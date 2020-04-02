Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,7 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Вулканологи в четверг утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс на высоту в 1,7 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Высота пеплового выброса составила до 1,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации вулканологов, пепловый шлейф с учетом ветра распространился на 5 км к северо-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.