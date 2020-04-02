На Дальнем Востоке горят леса на площади более 7 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Лесопожарные службы продолжают тушение лесных пожаров на площади свыше 7 тыс. га, более 6 тыс. га из которых занимает огонь в Хабаровском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 962 га. На 00:00 мск 2 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 26 лесных пожаров на площади 7 149 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшую площадь занимают горящие леса в Хабаровском крае - 6 038 га, еще 973 га горит в Забайкальском крае. Также действуют три пожара на площади 110 га в Еврейской автономной области, 1 пожар на 15 га в Бурятии и единственный пожар за пределами Дальнего Востока площадью 13 га в Саратовской области. На тушении задействовано 842 человека, 170 единиц техники, семь самолетов задействовано на мониторинге, одно - на тушении.

По данным МЧС РФ, из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России было зафиксировано на 21% больше природных пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Пожароопасный сезон начался в 47 субъектах РФ, режим ЧС не вводился. Особый противопожарный режим введен в 15 субъектах: на всей территории Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Ростовской областей, Республик Карачаево-Черкессия, Хакасия, в 11 районах Тверской области, в 9 районах Краснодарского края, в 1 районе Оренбургской области, в 8 районах Амурской области, в 1 районе Хабаровского края, в 1 районе Республики Крым.