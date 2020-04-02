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Пандемия коронавируса нового типа

На Багамах зафиксировали первую смерть заразившегося коронавирусом

К настоящему времени врачи выявили 21 случай заражения на территории страны

ГАВАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован на территории Содружества Багамских Островов. Об этом в среду сообщается на сайте премьер-министра государства Хьюберта Минниса.

По данным властей, умерший - 57-летний местный житель из округа Бимини на западе архипелага. К настоящему времени врачи выявили 21 случай заражения на территории страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 44 тыс. смертельных исходов.

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Пандемия коронавируса нового типа
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