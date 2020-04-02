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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: часть переболевших коронавирусом приобретает к нему стойкий иммунитет

В рекомендациях Военно-медицинской академии им. Кирова уточняется, что пациенты, переболевшие COVID-19 в бессимптомной форме, а также ослабленные пациенты могут заразиться еще раз
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 с отчетливой клинической картиной, и которые были здоровы до заражения, приобретают к вирусу стойкий иммунитет. Об этом говорится в подготовленных для Минобороны РФ специалистами Военно-медицинской академии им. Кирова методических рекомендациях, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых (были здоровы до заражения - прим. ТАСС) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный", - говорится в документе. Специалисты отмечают, что наличие стойкого иммунитета у ряда пациентов создает возможность использовать их плазму крови для специфической иммунотерапии других заразившихся.

При этом в рекомендациях уточняется, что пациенты, переболевшие COVID-19 в бессимптомной форме или со слабовыраженной клинической картиной, а также ослабленные пациенты могут заразиться еще раз, так как их иммунитет не стойкий.

Иммунитета к другим представителям семейства коронавирусов после COVID-19 не образуется, сообщается в документе.

Передача с пылью

Новый коронавирус SARS-CoV-2 не передается воздушно-пылевым путем, но им можно заразиться через сырую воду, говорится в методических рекомендациях.

"Воздушно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низкой устойчивости вируса при высыхании биологического материала, содержащего SARS-CoV-2", - отмечается в документе.

Специалисты уточняют, что коронавирусная инфекция COVID-19 передается контактным, водным и пищевым путями: при контакте с зараженными предметами быта, употреблении сырой воды и термически необработанной пищи, содержащими вирус. Факторами передачи нового вируса являются выделения от больного (слюна, мокрота, фекалии).

"Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания", - уточняется в докладе.

Диета

Болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 нужно кормить как при гастрите, уточняют специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова.

"В период разгара коронавирусной инфекции назначают диету № 2, в период реконвалесценции (выздоровления - прим. ТАСС) - диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600-900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов - витамин Р до 150-300 мг/ сут", - говорится в документе.

Медицинская диета № 2 показана при заболеваниях с недостаточностью секреторной функции желудка, к таким болезням относятся гастриты и колиты. Диета предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей, вся пища готовится в измельченном виде, жарится без корки. Из пищи исключаются жирное мясо, копчености, консервы, соленая и копченая рыба. Также нельзя есть шоколад, грубые фрукты и ягоды в сыром виде, свежий хлеб и мучные изделия.

В список блюд диеты входят различные каши, творог и кефир, овощи, нежирные мясо, рыба и птица (без сухожилий, кожи и грубых включений), печеные яблоки, виноград без кожи, вчерашний пшеничный хлеб и так далее.

Диета № 15, для идущих на поправку, является, по сути, обычным питанием и практически не содержит ограничений по продуктам.

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