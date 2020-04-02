В США заявили, что пока не могут подтвердить статистику Китая по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут пока подтвердить достоверность цифр о распространении коронавируса в Китае. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"У президента США Дональда Трампа хорошие отношения [с председателем КНР] Си Цзиньпином. К сожалению, мы не можем подтвердить поступающие из Китая цифры, нет возможности, - сказал он. - Есть много сообщений, в которых показатели очень низкие. У нас нет подтверждения этому".

Трамп на брифинге также признался, что не знает, достоверны данные или нет. "Мы не знаем <...> Мы провели отличный разговор с Си Цзиньпином, совместно работаем по целому ряду вопросов, включая торговлю", - отметил президент.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 44 тыс. смертельных исходов.

Общее число заболевших в Китае с момента вспышки коронавируса достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли.