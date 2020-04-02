Роспотребнадзор не рекомендует запасаться продуктами впрок в период пандемии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам делать запасы в период пандемии, так как магазины поддерживают необходимый объем основных продуктов питания. Об этом сообщается в четверг на сайте надзорного ведомства.

"Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью", - говорится в сообщении.

В ведомстве также дали рекомендации при выборе продуктов в магазине в период пандемии и рассказали об основных правилах при доставке продуктов на дом. Отмечается, что сначала лучше выбирать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары из морозильных камер брать в последнюю очередь.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, при доставке продуктов на дом следует помыть руки перед тем, как открывать пакеты. "Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов", - отметили в ведомстве.

При оказании некачественной услуги или доставке испорченных продуктов гражданин может оставить на сайте Роспотребнадзора обращение с данными о компании и допущенных нарушениях.