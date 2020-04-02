В Забайкалье купили пять аппаратов ИВЛ

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) устанавливают в больницах Забайкальского края, чтобы избежать возможной нехватки оборудования в случае выявления в регионе заболевших коронавирусом нового типа. Регион уже приобрел пять аппаратов на средства, выделенные из резервного фонда правительства Российской Федерации - 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Стоимость пяти аппаратов составляет 10 миллионов рублей. Первый установили в краевой инфекционной больнице в Чите. В течение нескольких дней [аппараты] установят в Борзинской и Забайкальской центральных районных больницах и два аппарата - в краевой больнице №4 в Краснокаменске. Скоро ожидается поступление еще нескольких аппаратов, которые будут распределены между больницами края", - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

В понедельник президент России Владимир Путин дал ряд поручений полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.