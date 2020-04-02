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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Хайнаня зарегистрировали первых четырех заразившихся коронавирусом без симптомов

Все инфицированные без симптомов прибыли из-за границы

ХАЙКОУ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения южнокитайской провинции Хайнань в четверг зарегистрировал первые четыре случая бессимптомного заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем уточняется, что все инфицированные без симптомов прибыли из-за границы и находятся на карантине под наблюдением врачей. Кроме того, в режиме изоляции содержатся 114 человек - как правило, приехавшие из других регионов или из-за рубежа. Их состояние нормальное, признаков заражения не выявлено.

Все прибывающие на Хайнань проходят двухнедельный карантин, для них подготовлены специальные гостиницы с регулярным питанием, выносом мусора и обслуживанием номеров, осуществляемым с необходимыми предосторожностями. Согласно официальной статистике, на Хайнане уже много дней нет лиц с симптомами заболевания, вызванного новым коронавирусом. На территории всего острова объявлен режим минимальной опасности распространения пневмонии, однако из-за быстрого роста числа инфицированных в мире власти продолжают сохранять строгие меры контроля в области здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тыс. человек, зафиксировано более 44 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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