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Пандемия коронавируса нового типа

В США глава владеющей известными марками одежды компании PVH заразился коронавирусом

Компания владеет такими марками одежды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава американской компании PVH, владеющей такими марками одежды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Эмануэль Кирико заразился коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в среду в эфире телекомпании NBC.

По его словам, несколько дней назад он посещал больницу в нью-йоркском районе Бронкс, чтобы проконтролировать поставку более миллиона медицинских масок производства его компании. Кирико указал, что любой посетитель больницы обязан при входе проходить тест на заражение коронавирусом.

"Я прошел его и с удивлением узнал, что анализы дали положительный результат, - подчеркнул он. - У меня нет никаких симптомов".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 757 человек, выздоровели 8 474. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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