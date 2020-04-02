{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Число заболевших за сутки увеличилось на 5 человек

ТАСС, 2 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Республике Бурятия на 2 апреля 2020 года зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случаев заражения COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидемических очагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

В настоящее время круг контактных лиц составляет 1 007 человек, все они обследованы в лаборатории. "У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора города Новосибирск", - добавили в ведомстве.

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) по состоянию на 2 апреля находится 77 человек. За весь период было госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие обследованы в лаборатории, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением.

Власти Бурятии до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Прерван Сахалинский автопробег в честь 75-летия Победы
Сахалинцы смогли добраться только до Новосибирска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС