В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

ТАСС, 2 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

"В Республике Бурятия на 2 апреля 2020 года зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случаев заражения COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидемических очагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

В настоящее время круг контактных лиц составляет 1 007 человек, все они обследованы в лаборатории. "У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора города Новосибирск", - добавили в ведомстве.

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) по состоянию на 2 апреля находится 77 человек. За весь период было госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие обследованы в лаборатории, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением.

Власти Бурятии до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.