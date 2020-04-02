В Бурятии в больнице экстренной медпомощи появился компьютерный томограф

ТАСС, 2 апреля. Современный компьютерный томограф (КТ) появился в больнице скорой медицинской помощи в Бурятии благодаря президентской дальневосточной субсидии. Томограф может сканировать все тело пациента с высокой скоростью и с высоким качеством изображения. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Необходимость оснащения хорошим диагностическим оборудованием - компьютерным томографом для больницы скорой медицинской помощи - это необходимая реальность. Для чего это важно: именно многопрофильные больницы сегодня оказывают помощь в разрезе большинства заболеваний, и быстрая точная диагностика необходима для такой больницы (приемное отделение больницы скорой медицинской помощи ежедневно принимает до 200 пациентов - прим. ТАСС). Поэтому, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, этот компьютерный томограф приобретен, установлен, и мы будем защищены от возможных диагностических неправильных решений", - сказала Лудупова.

Как сообщили в пресс-службе, компьютерный томограф приобрели за 55,8 млн рублей. Ранее исследование пациентов проводилось на изношенной технике с низкими функциональными возможностями.

Нынешняя система КТ позволяет сканировать пациента с высокой скоростью, также используемый в этом КТ процессор позволяет получать изображения в режиме реального времени. Консоль оператора позволяет быстро выполнять все сложные манипуляции и обеспечивает легкость управления работой.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал журналистам, что республика в 2019 году с опережением графика освоила единую дальневосточную субсидию - около 3,6 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). По оценке вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, оба региона получили полный доступ ко всем дальневосточным преференциям и льготам.