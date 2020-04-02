Прерван Сахалинский автопробег в честь 75-летия Победы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сахалинские участники патриотического автопробега по России, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в четверг завершают путешествие из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС руководитель автопробега Сергей Шаров.

"Сейчас мы в Новосибирске. Сегодня, 2 апреля, к сожалению, пройдет последнее мероприятие, затем мы отправляемся домой", - сообщил собеседник агентства.

По информации Шарова, участники автопробега успели посетить Ванино, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Читу, Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово и Красноярск. В каждом городе сахалинцы возлагали цветы в память о погибших героях войны, проводили встречи с ветеранами, общественниками и молодежью. Помимо этого, путешественники безвозмездно передавали представителям университетов и ветеранам путеводители "Путешествуя по родному краю…", проводили лекции-презентации "Сахалин рядом", чтобы жители других регионов смогли познакомиться с природным и культурно-историческим наследием Сахалинской области.

Руководитель пробега рассказал, что мероприятия во всех городах проходили беспрепятственно. Последним городом перед Новосибирском стал Красноярск, там впервые путешественникам не удалось провести встречу из-за ограничений, связанных с коронавирусной ситуацией. Сахалинцы сумели передать подарки и путеводители и покинули город.

Несмотря на неудачу, участники не отказываются от своей главной цели - создания большого видеоинтервью. Они договорились с представителями городов запланированного маршрута, посещение которых пока не состоялось, что после наступления улучшения эпидемиологической обстановки в стране те сделают видеозаписи с ветеранами и отправят материалы на Сахалин.

Торжественный старт состоялся 13 марта у исторического парка "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске. Организовали путешествие активисты спортивно-туристского клуба "Первопроходец" при поддержке центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", правительства Сахалинской области, ветеранов, общественных организаций и ведущих предпринимателей островного региона. Участники должны были преодолеть маршрут Южно-Сахалинск - Москва - Севастополь - Грозный - Петрозаводск и вернуться на Сахалин 1 мая. Главным результатом автопробега должно было стать создание большого видеоинтервью с ветеранами в разных городах страны.