"Танцы в тапках", конференции и воркшопы проводят студенты в общежитиях во время карантина

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Танцевальные мастер-классы, конкурсы комиксов, вебинары и онлайн-конференции проводят студенты российских вузов в общежитиях во время карантина по коронавирусной инфекции. Чтобы самоизоляция проходила в комфортных условиях, провайдеры обеспечили общежития безлимитным интернетом, а руководство вузов готово оказать студентам материальную помощь, сообщили ТАСС в пресс-службах вузов.

С момента объявления карантина в большей части вузовских общежитий страны по домам разъехалась почти половина студентов. Так, например, в общежитиях Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), в которых живут почти 2,5 тыс. студентов, сейчас остались около тысячи человек, а в общежитиях Саратовского государственного технического университета, который является опорным вузом региона, остаются около 400 студентов, еще 805 человек предпочли вернуться домой, в свои города. Тем, кто остался, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать общежития без надобности.

Дистанционка и досуг

Как сообщил ТАСС ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский, несмотря на объявленные президентом всеобщие каникулы, основная масса студентов продолжает выполнять учебные задания и по собственной инициативе заниматься в режиме онлайн.

"Понимаем мы и то, что из-за пандемии в регионе многие студенты сейчас лишились возможности подрабатывать, и мы продумываем систему занятости для них. Переход на всеобщий дистант открыл для области новые возможности, в которых помощь студентов будет неоценима: студенты-айтишники могли бы помогать преподавателям с проведением занятий онлайн, забирая на себя техподдержку. Другие могли бы подрабатывать в колл-центрах, возможно, мы найдем и другие области, куда сможем трудоустроить своих ребят", - отметил Галажинский.

Он добавил, что руководство ТГУ понимает, что студентам непросто находиться в четырех стенах круглые сутки. Именно поэтому администрация старается всячески разнообразить их досуг: для ребят организуют турниры по настольным играм, в скором времени пройдет конкурс комиксов на тему здорового образа жизни.

Студенты Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, которых в общежитиях вуза осталось около 1,5 тысяч, тоже не теряют время зря. В выходные дни они проходят дистанционные курсы на онлайн-площадках ВОЗ, а 1-2 апреля у них состоится совместная онлайн-конференция со студентами Северо-Восточного университета Пекина.

Студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске запустили флешмоб "Танцы в тапках", а также открыли Youtube-канал, где проводятся вебинары для всех желающих о том, как открыть собственный бизнес, как сделать жизнь экологичной. Будет затронута и работа архангельских вузов в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе петербургского Университета ИТМО, помимо обучения в дистанционном режиме, вуз организует для своих подопечных воркшопы и мастер-классы. "Например, запланирована онлайн-школа вожатского мастерства", - рассказали в ИТМО.

Всевозможные мастер-классы, учебные консультации с преподавателями, квесты и викторины в режиме онлайн организовали для студентов в Казанском федеральном университете. На прошлой неделе в таких мероприятиях приняли участие порядка 2 тыс. студентов, сообщили в вузе. В Югорском госуниверситете в студенческие общежития завезли теннисные столы и сейчас оборудуют комнаты для самоподготовки, чтобы после каникул ребята могли с комфортом приступить к дистанционному обучению.

В Адыгейском госуниверситете (АГУ) студенческий профком запустил творческий конкурс на лучшую работу к 80-летию вуза, которое будет отмечаться этой осенью. Участники соревнуются в разных номинациях: "Вышивка", "Стихотворение", "Дизайн", "Видео", "Эссе". Для тех, кто проживает в общежитиях, объявлен конкурс на лучшую комнату.

Безлимитный интернет, помощь психологов и матпомощь

Чтобы образовательный процесс и досуг студентов был более комфортным, руководство некоторых вузов договорилось с провайдерами об обеспечении общежитий устойчивым интернетом. В свою очередь на базе психологического центра Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) открыт дистанционный психологический штаб, где специалисты в режиме вебинаров оказывают психологические консультации сотрудникам и студентам. "На линию поступает достаточно много обращений, это востребованная мера", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Аналогичная психологическая помощь организована также для студентов Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Как рассказали ТАСС в Уральском федеральном университете, каждый студент бюджетной формы обучения во время карантина может претендовать на возмещение части средств, затраченных на лечение, покупку одежды и билетов домой. В свою очередь администрация опорного вуза Кузбасса - Кемеровского государственного университета - приняла решение о выдаче проживающим в общежитиях студентам продуктовых наборов. "В них - крупы, консервы, лапша, чай. Наборы выдаются по обращению студентов", - рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Во Владимирском государственном университете (ВГУ) следят, чтобы в период карантина не было нарушено миграционное законодательство среди студентов-иностранцев, которых в общежитиях насчитывается около 500 человек. "Если кому-то из ребят в ближайшее время потребуется оформление миграционных документов, это будет сделано", - сказал проректор по административной работе и управлению хозяйственным комплексом ВГУ Максим Фабриков.

Распорядок ужесточен

Распорядок проживания во всех студенческих общежитиях из риска распространения COVID-19 также был ужесточен. Например, для общежитий Югорского государственного университета (ЮГУ) закупили термометры, на входах установили емкости с антисептиками, а в каждой комнате разместили информационные материалы с описанием симптомов заболевания и рекомендуемых мер предосторожности. В общежитиях Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) в каждой комнате ведется температурный лист, после чего вся информация по самочувствию проживающих стекается к старосте общежития. Аналогичная схема действует в общежитиях Новосибирского государственного медицинского университета.

По словам студентки Севастопольского государственного университета Татьяны Читуевой, которая последние три недели находится на самоизоляции, больше всего ребятам не хватает живого общения и обычных лекций, на которых материал понять, оказывается, проще, чем в электронном виде. "Живое объяснение преподавателя ничего не заменит. Информация воспринимается тяжелее, задать какой-то интересующий тебя вопрос, как на паре, нельзя. И уже на твоей совести, как ты выучишь тот или иной предмет", - сказала студентка.