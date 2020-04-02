РПЦ в Таиланде готова помочь людям, которые не могут покинуть страну из-за коронавируса

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Таиландское епархиальное управление готово помочь людям, которые оказались в сложной ситуации на территории королевства из-за невозможности покинуть страну в результате вспышки коронавируса. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил представитель Русской православной церкви (РПЦ) в Таиланде архимандрит Олег Черепанин.

По его словам, "из-за осложнения пандемической ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса и введением ограничений на пересечение государственных границ ряда стран, а также отмены авиарейсов, некоторые наши соотечественники и граждане республик бывшего СССР оказались в Таиланде в сложной моральной и материальной ситуации, не имея возможности покинуть территорию королевства". "Мы считаем необходимым помочь попавшим в сложную ситуацию людям и, при условии их легального пребывания на территории Таиланда, безвозмездно предоставить возможность проживания и питания в Успенском мужском монастыре в провинции Ратчабури без учета их религиозных отличий вплоть до ослабления карантинных ограничений, открытия государственных границ и налаживания авиасообщения", - рассказал священнослужитель.

Он пояснил, что для направления на проживание в Успенский монастырь в Ратчабури, нуждающимся следует обратиться в Таиландское епархиальное управление в Бангкоке, которое организует их транспортировку в храм. "Участие в монастырских богослужениях остается на усмотрение каждого из них, - подчеркнул архимандрит. - Однако, просим направляемых на временное проживание в монастырь с уважением относится к правилам обители, исключить неподобающие поведение и, по возможности, участвовать в трудовых послушаниях".

Вместе с тем архимандрит напомнил, что соотечественникам, у которых сроки действия виз истекают в ближайшее время, посольство РФ в Таиланде готово предоставить соответствующие справки для иммиграционных служб. "Благодаря консульским отделам своих посольств, обратившихся к иммиграционным властям и доброй воле таиландского руководства, как правило, им продлевается легальное пребывание в Таиланде, но остро стоит вопрос проживания и питания, в виду отсутствия средств. Обращения таких граждан в Таиландское епархиальное управление последнее время значительно возросло", - констатировал он.

История вопроса

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 50 вывозных рейсов, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля, из-за ограничения на прилет из-за рубежа в Шереметьево. 31 марта из Бангкока вылетел один вместо двух рейсов, а 1 и 2 апреля уже были отменены оба вылета. В результате сотни людей оказались заблокированными в Бангкоке, кто-то из них непосредственно в аэропорту Суваннапхум. По оценкам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на родину из Таиланда не могут вернуться около 2 тыс. россиян.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,7 тыс., вылечились 416 человек, 12 умерли.