Музыкант из США Адам Шлезингер умер от коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.

По его информации, Шлезингер умер в больнице в Нью-Йорке, куда был доставлен более недели назад.

Адам Шлезингер были одним из основателей группы Fountains of Wayne. За музыку к телевизионным шоу он получил три премии "Эмми". Написанный им саундтрек к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь" (That Thing You Do!, 1996) получил "Грэмми" и был номинирован на "Оскар".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5 тыс. человек.