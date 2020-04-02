{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Музыкант из США Адам Шлезингер умер от коронавируса

Ему было 52 года

ТАСС, 2 апреля. Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.

По его информации, Шлезингер умер в больнице в Нью-Йорке, куда был доставлен более недели назад.

Адам Шлезингер были одним из основателей группы Fountains of Wayne. За музыку к телевизионным шоу он получил три премии "Эмми". Написанный им саундтрек к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь" (That Thing You Do!, 1996) получил "Грэмми" и был номинирован на "Оскар".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Танцы в тапках", конференции и воркшопы проводят студенты в общежитиях во время карантина
Руководство вузов готово оказать студентам материальную помощь, а провайдеры обеспечили общежития безлимитным интернетом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС