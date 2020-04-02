Данные о местах концентрации ДТП на дорогах доступны на официальном сайте Госавтоинспекции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция модернизировала раздел сведений о показателях состояния безопасности дорожного движения на своем официальном сайте, предоставив водителям возможность отслеживать места концентрации ДТП на дорогах страны. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"В разделе "Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения" на официальном сайте (гибдд.рф) появился новый модуль, предоставляющий сведения о местах концентрации ДТП и "предочаговых" участках дорог с разбивкой по субъектам РФ и значениям дорог: федеральные, региональные и межмуниципальные, местные, частные", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госавтоинспекции МВД России, сведения о местах концентрации ДТП на дорогах можно посмотреть на электронной карте, либо скачать в формате Excel. Таким образом, отметили в ведомстве, доступ к статистическим данным о ДТП, зарегистрированных подразделениями управления, стал более детальным и развернутым.

В дальнейшем созданный функционал будет развиваться. "Работа, направленная на повышение доступности сведений о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах страны и их последствиях, будет продолжена", - подчеркнули в Госавтоинспекции.