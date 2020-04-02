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Основные работы реставрации монумента Родины-матери в Волгограде завершат к 9 мая

Несмотря на дополнительно возникшие работы, стоимость контракта неизменно составляет 660 млн рублей, сообщил руководитель проекта

ВОЛГОГРАД, 2 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Основные реставрационные работы 85-метрового монумента Родины-матери в Волгограде, включая благоустройство территории вокруг памятника, будут завершены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта реставрации монумента, представитель компании-подрядчика Владимир Антонов.

"Все основные виды реставрационных работ, которые были в контракте, практически выполнены. Остался стилобат - основание монумента, доведение рулонного газона до идеального состояния - этим займемся в апреле. К 75-летию Победы эти работы будут выполнены в полном объеме и качественно", - сказал Антонов.

По его словам, заказчик [дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ] подписал дополнительное соглашение с генподрядчиком - компанией "Главзарубежстрой" - на продление сроков работ с конца марта до конца апреля. "Мы получили разрешение на продолжение реставрационных работ до 30 апреля. Сейчас занимаемся работами, обозначенными в графике как скрытые, непредвиденные и дополнительные", - отметил собеседник.

Он пояснил, что такими видами работ являются облицовка лестницы к основанию монумента - ее не было в первоначальном проекте и контракте. Также сделан новый проект стилобата, в котором по требованию заказчика и авторского надзора реставраторы уходят от облицовочной плитки. "Стилобат будет, как и был, бетонным, и будет составлять единое целое с монументом, а ремонтом дорожки от Вечного огня к подножию монумента по просьбе эксплуатанта - музея-заповедника "Сталинградская битва" - будем проводить уже после празднования 75-й годовщины Победы", - уточнил Антонов.

Руководитель проекта подчеркнул, что общая цена контракта - 660 млн рублей - не меняется. "Вообще, окончательный срок завершения реставрации - ноябрь этого года. Ждем проработки и согласования нового проекта, по которому углеродные ленты или холсты для усиления проблемных мест на монументе будут не с наружной части монумента, как планировалось ранее, а на внутренней. Потому что они рельефно выделяются снаружи и влияют на видоощущение памятника", - рассказал Антонов.

Главная высота России

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" - монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Комплекс на Мамаевом кургане вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова о комплексном обновлении и благоустройстве территории Мамаева кургана. Володин призвал сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.

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