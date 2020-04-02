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Пандемия коронавируса нового типа

Telegraph: в Великобритании ускорят выпуск студентов-медиков для борьбы с COVID-19

Речь идет о студентах выпускных курсов

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Британские вузы ускорят выпуск студентов-медиков последнего года обучения, чтобы они могли помочь своим более опытным коллегам справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

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Бристольский университет станет первым учебным заведением, который присоединится к данной инициативе, и уже в пятницу, 3 апреля, выпустит более 220 специалистов в области медицины. При этом студентов ждет виртуальный выпускной, который при участии руководства вуза состоится на платформе Zoom.

Пройдя предварительную регистрацию в Генеральном медицинском совете, новоиспеченные врачи смогут подать заявки на имеющиеся вакансии. Ожидается, что большинство выпускников Бристольского университета будут работать в больницах Бристоля, Бата, Суиндона, Глостера, Йовиля, Челтенхэма и других городов юго-западной Англии.

Руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса ранее направило более 65 тыс. писем уволившимся врачам и медсестрам с просьбой вернуться на работу. Призыв относился к медицинским работникам, которые покинули профессию в течение последних трех лет. Им предложили перерегистрироваться в регулирующих органах, чтобы присоединиться к борьбе с "самой масштабной угрозой здоровью" населения страны. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что 20 тыс. британских врачей и медсестер вернулись к работе.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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