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Пандемия коронавируса нового типа
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Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год

Из-за ситуации с коронавирусом остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Росстат выступил с предложением перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. Смещение сроков переписи не повлияет на качество и результат, сообщили в четверг в пресс-службе Росстата порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, - приводит пресс-служба слова главы Росстата Павла Малкова. - У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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