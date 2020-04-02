Роскачество проверило сковородки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Почти все проверенные Роскачеством сковородки оказались безопасными и с хорошим антипригарным покрытием, лишь один образец при нагревании выделяет недопустимое количество алюминия. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
Роскачество проверило имеющиеся в российской рознице сковородки 31 торговой марки, 13 из которых были произведены в России, остальные - в Китае, Италии, Чехии, Индонезии, Австрии и на Украине. Стоимость образцов на момент закупки составила от 199 до 3 090 рублей.
Эксперты Роскачества выяснили, что ни один из проверенных образцов не выделяет в пищу такие вещества как алюминий, железо, ацетальдегид, ксилолы, метиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловый и изобутиловый спирты свыше установленных норм. Однако сковорода торговой марки Satoshi (Китай) при нагревании выделяет в воду больше алюминия, чем это разрешено и считается безопасным.
Кроме того, по итогам испытаний выяснилось, что все сковородки являются устойчивыми, но у образцов 14 торговых марок дно прилегало к поверхности плиты не плотно.
Специалисты Роскачества также проверили целостность антипригарного покрытия - его однородность, прочность сцепления с металлом, термостойкость, антипригарные свойства, абразивную износоустойчивость, эксплуатационные свойства, стойкость к открытому пламени. Для этого сковороду на две трети заливали подсолнечным маслом и нагревали до 205 градусов, поддерживая температуру в течение трех часов. Затем масло сливали, а сковороду охлаждали до 20 градусов. После этого сковороду промывали с мылом и сушили в течение двух часов при той же температуре. После этого выяснилось, что ни у одной сковородки не зафиксировано изменения окраски антипригарного покрытия, вздутия, появления пузырей и отслаивания.
Также Роскачество проверило, насколько хорошо антипригарное покрытие справляется со своей задачей. Для этого на сковородках жарили яйца и томатную пасту, удаляли с покрытия пригоревшее молоко. С яичницей справились почти все сковородки, яйцо прилипло к поверхности только одной скороды (торговая марка "Каждый день"). Обугленное молоко прилипло и не смывалось со сковородок брендов Scovo, "Калитва", "Каждый день", Bergner, Vari, Atmosphere, Domo, Nadoba. Вздутие после кипячения в течение часа смеси из томатной пасты, воды и соли появилось на поверхности сковороды Flonal.
Эксперты Роскачества также проверили образцы на износоустойчивость с помощью аппарата, имитирующего процесс мытья мягкой губкой со средством для мытья посуды. Самыми устойчивыми оказались покрытия у сковородок торговых марок Kukmara (покрытие прослужит 72 месяца), Polaris (52 месяца) и "Нева Металл Посуда" (43 месяца).
Также выяснилось, что производители торговых марок Taller, Esprado, Jarko, Tefal, BerlingerHaus, Fissman, METRO, Vari, Bergner, IKEA, Flonal, Gipfell, Berghoff, Polaris, "Мечта", "Домино" и "Лента" не указали на упаковке своих товаров гарантийный срок эксплуатации сковородок, что является нарушением прав потребителей.
В целом по итогам испытаний высшие балы экспертов получили товары девяти торговых марок: Kulmara, "Нева Металл Посуда", "БИОЛ", BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, "Домино", Esprado.