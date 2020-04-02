"Магаданэнерго" запустил чат-бот для оплаты жителями услуг через Telegram

ТАСС, 2 апреля. Компания "Магаданэнерго" в Магаданской области в четверг запустила для населения чат-бот в мессенджере Telegram для дистанционной оплаты тепло- и электроснабжения, передачи показаний индивидуальных приборов учета горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Магаданэнерго" запустил для потребителей - физических лиц - чат-бот в мессенджере Telegram. Он значительно упростит взаимодействие абонентов с ресурсоснабжающей организацией [филиалом компании "Магаданэнергосбыт"] и позволит колымчанам дистанционно в режиме онлайн получать услуги энергокомпании", - говорится в распространенном сообщении.

С 1 по 5 апреля в регионе действует режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания (пребывания). Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. В Магаданской области на сегодняшний день подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией.