Россияне в условиях самоизоляции стали больше интересоваться погодой

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россияне в условиях карантина и самоизоляции стали гораздо чаще посещать специализированные сайты, информирующие о прогнозе погоды, говорится в исследовании Минкомсвязи, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Института исследований интернета, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"За март количество посетителей на сайты про кино, литературу и ЕГЭ осталось без изменений: 55 млн, 15 млн и 5 млн. Сайты про прогнозы погоды в условиях карантина и самоизоляции посетило на 4 млн пользователей больше (51 млн за месяц). Порталы по дистанционному образованию приросли на 3,2 млн (17,5 млн)", - отмечено в докладе.

Кроме того, россияне стали чаще бывать на сайтах компьютерных игр, прирост составил 3 млн (20 млн), также стали активно изучать справочники лекарственных средств - эти ресурсы прибавили 2,5 млн (до 19,5 млн за месяц).

Сидя дома, жители России стали меньше интересоваться гороскопами, такие ресурсы в условиях пандемии потеряли 1 млн пользователей, сократившись до 9 млн, ресурсы по продаже билетов потеряли 1,5 млн пользователей. На 2,5 млн пользователей стало меньше у ресурсов по поиску работы (23,5 млн вместо 26 млн в феврале).