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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае готово еще 650 коек на случай обострения ситуации с коронавирусом

В регионе зафиксировано девять случаев заражения новой вирусной инфекцией

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края развернут свыше 650 дополнительных профильных коек в больницах, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции обострится. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

В крае зарегистрировано девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, введен режим самоизоляции. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев накануне поручил региональным властям до 3 апреля завершить проверку состояния больниц и наличия медицинского оборудования.

"Хабаровский край полностью готов к обострению ситуации с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости в регионе развернут 658 профильных коек для лечения пациентов. В районах подготовлено 6 больниц, где будут наблюдать инфицированных. Две расположены в Хабаровске, по одной - в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, районе имени Лазо и Солнечном районе", - говорится в сообщении.

Как отмечает министр здравоохранения края Александр Витько, которого цитирует пресс-служба, есть федеральный норматив по развертыванию коек в подобных ситуациях. По нему до 3 апреля в регионе должно быть готово 197 коек, в настоящее время готова 181, большинство коек оснащены системой подачи кислорода, а 37 - аппаратами искусственной вентиляции легких.

По его словам, в больницах региона есть 110 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 26 есть в резерве. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление еще 26 аппаратов, а затем еще одной партии, которую могут передать из федерального центра.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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