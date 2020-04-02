В аэропорту Владивостока из-под наблюдения сбежали 12 пассажиров рейса из Бангкока

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Часть пассажиров рейса из Бангкока (Таиланд), прибывшего во Владивосток, самовольно покинула аэропорт, нарушив постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции прибывающих из-за границы. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья в четверг, четверо из 12 сбежавших уже найдены и помещены в обсерватор.

"Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор. Это обязательное условие для всех прибывающих из-за границы, согласно постановлению главного санитарного врача РФ. В течение прошедших часов семья пребывала в отдельной квартире, ни с кем не контактировала, кроме одной родственницы. В настоящее время эта женщина помещена на самоизоляцию в данной квартире, решается вопрос о ее перемещении в обсерватор", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поиски остальных восьми туристов продолжаются. Всего в данный момент в обсерваторах по краю находятся 176 человек, включая прибывших из Таиланда.

В России веден режим обязательной самоизоляции для граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. За соблюдением режима следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы мест жительства в соответствии с данными, полученными от пограничной службы.