{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане оштрафовали женщину, отправившую фейковое голосовое сообщение о коронавирусе

Ее обязали выплатить 30 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Жительницу города Альметьевск (Татарстан), записавшую и отправившую ложное голосовое сообщение о коронавирусе, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по республике.

"Сотрудники полиции выявили факт распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В одном из мессенджеров сотрудники полиции обнаружили информацию, что у одной пациентки в центральной районной больнице (ЦРБ) подтвердился коронавирус. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 47-летняя жительница Альметьевска", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, женщина признала свою вину, в отношении нее составили административный материал по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Альметьевский городской суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее штраф в размере 30 тыс. рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Это четвертый случай заражения инфекцией в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС