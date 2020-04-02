В Татарстане оштрафовали женщину, отправившую фейковое голосовое сообщение о коронавирусе

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Жительницу города Альметьевск (Татарстан), записавшую и отправившую ложное голосовое сообщение о коронавирусе, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по республике.

"Сотрудники полиции выявили факт распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В одном из мессенджеров сотрудники полиции обнаружили информацию, что у одной пациентки в центральной районной больнице (ЦРБ) подтвердился коронавирус. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 47-летняя жительница Альметьевска", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, женщина признала свою вину, в отношении нее составили административный материал по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Альметьевский городской суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее штраф в размере 30 тыс. рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.