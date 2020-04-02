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Пандемия коронавируса нового типа

Следователи начали проверку по больнице в Коми, где заражены коронавирусом 53 человека

Как сообщают местные СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети или он сам в конце февраля побывали в европейской стране

СЫКТЫВКАР, 2 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Коми организовало проверку закрытой на карантин Эжвинской больницы Сыктывкара, где лабораторно подтверждены уже 53 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети или он сам в конце февраля побывали в европейской стране. Однако официально данную информацию не подтверждают ни власти, ни представители надзорных и правоохранительных органов.

"Начата доследственная проверка по опубликованной в СМИ информации, что источником заражения мог стать один из сотрудников медицинского персонала. Пока больница закрыта на карантин, оттуда мы никого не можем опрашивать, поэтому будем опрашивать тех, кого можно", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления по региону Светлана Коровченко.

Всего в Коми подтверждено 54 случая заражения коронавирусом: один у студента из Ирана, который уже выздоровел и выписан, еще 53 случая выявлено в Эжвинской больнице, которая закрыта на карантин, отмечал министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Как написали сами сотрудники в группе больницы "ВКонтакте", сейчас в стационаре наблюдаются 263 пациента. Они разделены по отделениям, корпусам, этажам в зависимости от результатов анализов на коронавирус. Анализ методом ПЦР на выявление РНК коронавируса сделан у всех пациентов и медработников. "В розовом корпусе оборудованы два отделения полной изоляции - в таком карантине круглосуточно находятся больные с подтвержденным коронавирусом. Тяжелых пациентов мы переводим в республиканскую инфекционную больницу с соблюдением всех правил безопасной перевозки. Врачи, медсестры и санитарки в изоляторе тоже работают круглосуточно, изолированы от общества. У них есть время для отдыха, но из карантина домой они уйти не могут", - говорится в сообщении.

Согласно Госдумой закону, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности до трех лет, либо лишением свободы до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека, штраф составит уже до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

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РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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