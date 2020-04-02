В Дагестане за сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане увеличилось с 15 до 25, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Дагестане по состоянию на 09:00 мск 2 апреля количество больных, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выросло с 15 до 25. Десять новых случаев заболевания подтверждено в референс-центре в Москве", - отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что всего за период мониторинга в регионе обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1542 человека, предварительно коронавирус диагностирован у 35 человек. "С начала периода мониторинга количество лиц, находившихся на изоляции, - 1363 человека, снято по истечении срока карантина - 463. В настоящее время находятся на карантине 900 человек", - заключил представитель ведомства.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.