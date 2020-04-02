Число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 140

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Еще 25 пациентов, у которых был коронавирус, вылечились в Москве, всего число выздоровевших выросло до 140. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех выписанных повторные тесты [на коронавирус] показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо. Всего в Москве на сегодняшний день уже 140 выздоровевших", - сказала Ракова.

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