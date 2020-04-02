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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: в США за март продали 1,9 млн единиц огнестрельного оружия на фоне коронавируса

По данным издания, эти показатели стали почти рекордными

ТАСС, 2 апреля. Около 1,9 млн единиц огнестрельного оружия было продано в США в марте на фоне распространения коронавируса. Такие данные привела в среду газета The New York Times.

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Издание отметило, что эти показатели стали почти рекордными: больше огнестрельного оружия - 2 млн единиц - было реализовано только в январе 2013 года после инаугурации избранного на второй срок 44-го президента США Барака Обамы, выступавшего за ужесточение правил продажи оружия, и бойни в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютон (штат Коннектикут), произошедшей в декабре 2012 года.

Как подчеркивает The New York Times, из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, американцы ринулись приобретать не только консервированные бобы или туалетную бумагу, но и огнестрельное оружие. Особенно сильно по сравнению с прошлым месяцем - более чем в три раза - продажи оружия в марте выросли в штатах Юта и Мичиган.

"Люди обеспокоены тем, что в том случае, если огромное число людей заразится, а [государственные и общественные] институты не будут нормально функционировать, то могут начаться беспорядки. Они озабочены тем, чтобы защитить себя, если государственные органы станут разлагаться", - приводит газета слова профессора права в Университете штата Джорджия Тимоти Литтона.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что оружейные магазины относятся к жизненно важным предприятиям, а потому им следует оставаться открытыми во время пандемии коронавируса, как это делают аптеки, АЗС и продуктовые магазины.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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